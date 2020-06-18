19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB, Pençe Kaplan Operasyonu'ndan özel görüntüleri paylaştı: Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde!

MSB, Pençe Kaplan Operasyonu'ndan özel görüntüleri paylaştı: Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2020 23:49
Güncelleme:18.06.2020 23:55
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu’ndan özel görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, ‘’Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.’’ ifadelerine yer verildi.
MSB: Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde!
MSB: Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde!
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor
Türkiye, Libya’da zafer kazanmaya başlayınca harekete geçmişler!
Türkiye, Libya’da zafer kazanmaya başlayınca harekete geçmişler!
Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor
Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor
Bakan Koca verileri açıkladı! Ölü sayısı artıyor
Bakan Koca verileri açıkladı! Ölü sayısı artıyor
AK Partili Turan'dan HDP'ye sert tepki
AK Partili Turan'dan HDP'ye sert tepki
Yıldırım açıkladı: TBMM Başkanlığına aday mı?
Yıldırım açıkladı: TBMM Başkanlığına aday mı?
Yakalanan teröristle ilgili flaş CHP detayı
Yakalanan teröristle ilgili flaş CHP detayı
Ortaköy'de tarihi kalıntılar paramparça edildi
Ortaköy'de tarihi kalıntılar paramparça edildi
HDP’li vekilin Dağa çıkar savaşırdık tepki
HDP’li vekilin "Dağa çıkar savaşırdık" tepki
Hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
ABD'li emekli generalden YPG-PKK itirafı
ABD'li emekli generalden YPG-PKK itirafı
Daha Fazla Video Göster