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MSB, Pençe Kaplan Operasyonu'ndan özel görüntüleri paylaştı: Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu’ndan özel görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, ‘’Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.’’ ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SNbbUu66S1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020