MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız, 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonlarının detaylarını anbean açıklıyor. Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.





3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.



PKK'LI KALLEŞLERE ŞOK!



Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.