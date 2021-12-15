15 Aralık 2021, Çarşamba
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MSB o anları paylaştı! Türkiye düşmanlarına gözdağı verildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 161'inci Filo Komutanlığınca icra edilen havadan yere güdümlü füze atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri yayımladı.