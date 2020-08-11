MSB duyurdu: PKK'ya Avaşin'de darbe

Son dakika... MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.



MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.