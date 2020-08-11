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MSB duyurdu: PKK'ya Avaşin'de darbe

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Giriş: 11.08.2020 10:36
Güncelleme:11.08.2020 10:47
Son dakika... MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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