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MSB duyurdu: 8 terörist saklandıkları yerde etkisiz hale getirildi

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Giriş: 07.01.2021 20:01
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristin, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.

Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi" denildi.

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