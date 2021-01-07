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MSB duyurdu: 8 terörist saklandıkları yerde etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristin, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.
Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi" denildi.