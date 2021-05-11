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MSB açıkladı! Teröristlerin saldırı için kullandığı maket uçak ele geçirildi

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Giriş: 11.05.2021 11:14
Güncelleme:11.05.2021 11:15
Irak'ın kuzeyinde teröristlerden arındırmak için başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla devam ediyor. Bölgeyi didik didik arayan Mehmetçiğin dikkati olması bir saldırıyı daha başarıyla önledi.

Mağaralarından çıkma cesareti gösteremeyen teröristler ise başarılı hava operasyonlarına yaptıkları maket uçaklarla karşılık vermeye çalışıyor.

Metina bölgesinde arama tarama faaliyetleri yürüten Mehmetçik yine bu maketlerden birini fark etti. Makineli tüfeklerle ateş altına alınan maket uçak hedefine ulaşamadan düşürüldü.

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