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MSB açıkladı: Sincar, Derik ve Karacak’ta terör hedefleri yok edildi! Operasyon ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 14:56
Güncelleme:02.02.2022 15:39
Milli Savunma Bakanlığı dün gece 20 uçakla belirlenen 30 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Kış Kartalı Harekatı’nda sivil hassasiyeti göz önünde bulundurulurken terör yuvaları yerle bir edildi. Bakan Hulusi Akar da terörden arananlar listesinden birçok isimin etkisiz hale getirildiği belirtti. Peki 3 bölge neden önemli? Operasyon ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
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