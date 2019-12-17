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17.12.2019

MSB açıkladı! Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da huzur ve güven ortamında doğan bebeğe "Barış" isminin verildiğini bildirdi. Barış'ın annesi hastanede yaptığı açıklamada, "Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz yardımlarınız için. Allah Türk askerine kuvvet versin. Allah sizi ve Reisinizi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) kötü insanlardan korusun. Benim oğlumun adı Barış" dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Kısa süre önce dünyaya gelen 'Pınar' bebeğimizden sonra 'Barış' bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn'da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna 'Barış' ismini verdi." ifadelerine yer verildi.

"ALLAH SİZDEN VE ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Bakanlık ayrıca Twitter'dan yaptığı açıklamaya ilişkin bir de video paylaştı. Videoda "Barış" adı verilen bebeğin annesi ve akrabalarının duygularına yer verildi.

Barış'ın annesi hastanede yaptığı açıklamada, "Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz yardımlarınız için. Allah Türk askerine kuvvet versin. Allah sizi ve Reisinizi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) kötü insanlardan korusun. Benim oğlumun adı Barış" dedi.

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