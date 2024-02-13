MSB açıkladı: 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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