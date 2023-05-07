07 Mayıs 2023, Pazar
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MSB acı haberi açıkladı: Bahar Kalkanı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in şehit olduğunu açıkladı. Mehmet Sevim'in acı haberi, baba ocağı Aksaray'a ateş düşürdü.