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"Montrö" başlıklı darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme | Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin "Montrö" başlıklı bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin "Montrö" başlıklı bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.
ERGUN MENGİ KİMDİR?
2007'de emekliliğinin ardından çeşitli STK'lar çalışan Mengi, İYİ Parti'de yönetici olarak çalışıyor.
Ayrıca Mengi, Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi.