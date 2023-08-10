10 Ağustos 2023, Perşembe
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MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Diğer yandan 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, İstanbul'da aylarca takip ettiği İran istihbarat servisine çalışan özel bir hücreye çok gizli operasyon yaptığı ortaya çıktı. Emniyet'in sır gibi sakladığı operasyonunun detaylarına ulaşmıştı. İşte peş peşe terör örgütlülerine yönelik yapılan operasyonların detayları...