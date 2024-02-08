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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Yunus Demir öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 10:13
Son dakika haberine göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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