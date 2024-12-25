MİT’ten PKK’ya Irak’ta operasyon! Sözde cephane sorumlusu "Hogir Batman" kod adlı Fırat Serihan etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK’nın Irak Gare’deki sözde Genel Cephane Sorumlusu 'Hogir Batman' kod adlı Fırat Serihan’ı etkisiz hale getirdi. Gri kategoride aranan Serihan’ın, 2016’da Türk askerine yönelik eylemler planladığı ve talimat verdiği tespit edildi. Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağlayan Serihan, MİT’in istihbarat çalışmalarıyla hedef listesine alındı. Serihan'ın öldürüldüğü operasyon, olası bir saldırının önüne geçti.

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