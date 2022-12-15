MİT'ten nokta operasyonlar! Osman Mutlu ile Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT, güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden PKK'lı Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

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