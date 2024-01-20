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MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 08:53
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci kuruluş yılı nedeniyle, hazırlanan "Temas istanbul" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Türk istihbarat tarihinin farklı dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanlarını içeren sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
MİT sergisi açıldı! İşte gizli silahlar ve eşyalar MİT SERGİSİ AÇILDI! İŞTE GİZLİ SİLAHLAR VE EŞYALAR

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