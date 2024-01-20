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Haberler Galeri MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar

MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci kuruluş yılı nedeniyle, hazırlanan "Temas istanbul" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Türk istihbarat tarihinin farklı dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanlarını içeren sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 08:58
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MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar

Ayakkabı ve tuğlalara gizlenmiş kayıt cihazları, telsiz basküller ve daha fazlası...

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MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yılı nedeniyle hazırlanan "Temas İstanbul" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

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MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar

11 Şubat'a kadar devam edecek olan sergi, pazartesi hariç haftanın haftanın 6 günü 11-20 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar

İşte sergiden görüntüler...

ROBOT KRAVAT

1965-1980 yılları arasında kullanılan robot kravat broş görünümlü ve çapı 1.5 cm olan bir kamera marifetiyle operasyonlarda görüntü almayı sağlamıştır.

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MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar