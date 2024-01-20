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MİT’in “Temas İstanbul” sergisi AKM’de açıldı! İşte gizli silahlar ve Türk ajanlara ait eşyalar
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci kuruluş yılı nedeniyle, hazırlanan "Temas istanbul" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Türk istihbarat tarihinin farklı dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanlarını içeren sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:52Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 08:58