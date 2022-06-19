MİT’den Irak’ta “Derin” operasyon! İHA buldu SİHA tam isabetle vurdu

Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan Milli İstihbarat Teşktilatı, yurt içi ve yurt dışıda teröre ağır darbe vurmaya devam ediyor. Operasyonlarda son durumu ve ayrıntıları A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, detayları canlı yayında anlattı. Suriye ve Irak sınırı nasıl güvenli hale geldi? İşte art arda yapılan operasyonların bilançoları...

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