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MİT’den Irak’ta “Derin” operasyon! İHA buldu SİHA tam isabetle vurdu

A Haber
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Giriş: 19.06.2022 16:39
Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan Milli İstihbarat Teşktilatı, yurt içi ve yurt dışıda teröre ağır darbe vurmaya devam ediyor. Operasyonlarda son durumu ve ayrıntıları A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, detayları canlı yayında anlattı. Suriye ve Irak sınırı nasıl güvenli hale geldi? İşte art arda yapılan operasyonların bilançoları...
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