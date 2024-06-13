13 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
MİT Mossad'ın ensesinde! Türkiye'deki kökleri kurudu şimdi sıra Avrupa'da! Tarihe geçen operasyon! Casus ağları çöktü
İsrail İstihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla adından söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı, bu sefer Mossad'ın Almanya başta olmak üzere, Gürcistan ve Türkiye'de casusluk yapan şebekesini çökertti. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı 9 kişilik casusluk şebekesinin, Avrupa'nın dört bir tarafında Mossad'ın hedefindeki yabancı vatandaşları takip edip fotoğrafladığı ortaya çıktı. Operasyonun ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlatan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.