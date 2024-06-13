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MİT Mossad'ın ensesinde! Türkiye'deki kökleri kurudu şimdi sıra Avrupa'da! Tarihe geçen operasyon! Casus ağları çöktü

ahaber.com.tr
Ramazan Almaçayır
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Giriş: 13.06.2024 12:33
İsrail İstihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla adından söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı, bu sefer Mossad'ın Almanya başta olmak üzere, Gürcistan ve Türkiye'de casusluk yapan şebekesini çökertti. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı 9 kişilik casusluk şebekesinin, Avrupa'nın dört bir tarafında Mossad'ın hedefindeki yabancı vatandaşları takip edip fotoğrafladığı ortaya çıktı. Operasyonun ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlatan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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