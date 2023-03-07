Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bir kere satan yine satacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Altılı masadaki 'aday belirleme krizi' hakkında yorumda bulunan Bahçeli, Akşener'e sert tepki gösterdi. Bahçeli, konuşmasında "Masayı devirene sandalye sunmak ilkesiz siyasettir. Masaya geri oturan söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Bir kere satan yine satar, yine satacaktır." dedi.