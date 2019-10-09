BİZE ULAŞIN
09.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı'nda ilk kareyi paylaştı |Video
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, “Harekata saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır” dedi ve harekattan ilk kareyi paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.