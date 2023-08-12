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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den A Haber’e özel kritik açıklamalar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 12.08.2023 14:31
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, A Haber ve Sabah Gazetesi’nin sıcak gündemde yer alan sorularını cevapladı. Bakan Güler, kahraman Mehmetçiğin, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik harekatları hakkında bilgi verdi. FETÖ ile amansız süren mücadeleye de değinen Bakan Güler ayrıca, Türkiye’nin Afrika açılımı başta olmak üzere bölgede yaşananları yorumladı. Dünyanın yakından izlediği Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna ile yürüttüğü tahıl koridoru müzakereleri ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Yaşar Güler; Libya, Suriye, Yunanistan, Mısır, İsrail ile ilişkilerini değerlendirdi. ABD’den istenilen F-16’lardaki son durumu paylaşan Güler, yerli ve milli savunma sanayiinde ortaya konulan son çalışmaları aktardı.
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