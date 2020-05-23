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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 23.05.2020 20:25
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar bugün Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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