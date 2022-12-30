Milli Muharip Uçakta sona doğru! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil A Haber'de açıkladı: Hangardan çıkışı için 18 Mart 2023 tarihine hazırız

Hava savunmasında yeni müjde ne? Gökbey’de ilk teslimat ne zaman? ATAK 2 ne zaman göklerde olacak? Savunma ihracatında ne bekleniyor? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu.

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