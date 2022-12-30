30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Muharip Uçakta sona doğru! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil A Haber'de açıkladı: Hangardan çıkışı için 18 Mart 2023 tarihine hazırız

Milli Muharip Uçakta sona doğru! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil A Haber'de açıkladı: Hangardan çıkışı için 18 Mart 2023 tarihine hazırız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2022 15:59
Güncelleme:30.12.2022 15:59
Hava savunmasında yeni müjde ne? Gökbey’de ilk teslimat ne zaman? ATAK 2 ne zaman göklerde olacak? Savunma ihracatında ne bekleniyor? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TUSAŞ Genel Müdürü A Haber’de
TUSAŞ Genel Müdürü A Haber'de
Görüntü istihbaratının önemi ne?
Görüntü istihbaratının önemi ne?
Thodex’in kurucusu iade ediliyor
Thodex’in kurucusu iade ediliyor
Şam ile temas sahaya nasıl yansır?
Şam ile temas sahaya nasıl yansır?
İşte özel kuvvetlerin kullandığı silah
İşte özel kuvvetlerin kullandığı silah
İşte Türkiye’nin yüz akı projeler
İşte Türkiye'nin yüz akı projeler
Karadağ Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor
Karadağ Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Savunmada yeni müjde geliyor
Savunmada yeni müjde geliyor
İETT’de bu da oldu
İETT'de bu da oldu
EYT’de merak edilen soruların cevapları burada!
EYT'de merak edilen soruların cevapları burada!
Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında gülümseten an
Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında gülümseten an
3 hilalli pasta sürprizi
3 hilalli pasta sürprizi
Daha Fazla Video Göster