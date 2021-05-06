Milli irade yalan üretim merkezinin hedefinde! CHP neden tehdit ediyor? A Haber'de değerlendirdiler

Türk siyaseti ve medyasında organize yalan, kara propaganda ve algılar yapılarak ne hedefleniyor? Silahsız kuvvetler yine mi devrede? Yalan üretim merkezi, tehdit ve darbe çağrılarını kimler, nasıl organize ediyor? Yassı Ada ve katliam dili bilerek mi kullanılıyor? Darbe ve ölüm tehditlerinin hukukta karşılığı yok mu? Yalan üretim merkezi siyaseti dizayn mı ediyor? AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, İletişim Bilimci Ali Saydam ve Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, "Gerçekliği ve olgusu mevcut olmayan algı operasyonlarına CHP uzun yıllardır devam ediyor." dedi. Saydam ise "Belirli aralıklarla darbeci dönemlerin hatırlatılması kabul edilebilir sınırların ötesine geçmiş durumda" ifadelerini kullandı. Avşar, "CHP sürekli yeni şeyler üretiyor ama ne yazık ki zararı Türkiye’ye oluyor!" şeklinde konuştu.

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