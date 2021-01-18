Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Muhtemel tarihi duyurdu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için 15 Şubat’ı işaret etti. Bakan Selçuk, "15 Şubat’ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık.” dedi... Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili farklı senaryolardan da bahsetti. İşte Bakan Ziya Selçuk’un o açıklamaları….

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihle ilgili yaptığı açıklamasında ''15 Şubat'ta okulları kademeli açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Yine kademeli bir sistem ile başlatabiliriz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Salgının seyrine göre senaryolarımız var. Henüz daha tümüyle kontrol altında olan bir hadise yok. Evinde hastası olan aileler ve çocukların tümünü aynı potada değerlendiremeyiz. Böyle bir seçeneğe her zaman açığız.