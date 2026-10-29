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TCG Kemalreis Dolmabahçe açıklarında ziyarete açıldı: 29 limana 29 savaş gemisi demir attı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TCG Kemalreis Dolmabahçe açıklarında ziyarete açıldı: 29 limana 29 savaş gemisi demir attı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 savaş gemisi, Türkiye’nin 29 farklı limanında vatandaşların ziyaretine açıldı. İstanbul’da Dolmabahçe açıklarında demirleyen TCG Kemalreis fırkateyni de yoğun ilgi gördü. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, gemideki bayram coşkusunu, vatandaşların ziyaretlerini ve Boğaz’daki yat yarışlarından yansıyan görüntüleri canlı yayında aktardı.

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