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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' etkinliğine İlber Ortaylı ve Cüneyt Özdemir katıldı

Milli Eğitim Bakanı , “Ziya Öğretmen Bizim Okulda” etkinliğine ve 'in katıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Buluşmamızda öğrencilerimize bir kez daha hayran kaldık. Buluşmalarımız sürecek." dedi.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' etkinliğine İlber Ortaylı ve Cüneyt Özdemir katıldı

Sosyal medyadan açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim buluşmalarında "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliğini başlattık. İlk durak, mezun olduğum Ankara Atatürk Lisesi oldu. Mezunlardan İlber Ortaylı Hoca'mızın ve Cüneyt Özdemir'in de katıldığı buluşmamızda öğrencilerimize bir kez daha hayran kaldık. Buluşmalarımız sürecek." ifadelerine yer verdi.

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