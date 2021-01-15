Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' etkinliğine İlber Ortaylı ve Cüneyt Özdemir katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ziya Öğretmen Bizim Okulda” etkinliğine İlber Ortaylı ve Cüneyt Özdemir'in katıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Buluşmamızda öğrencilerimize bir kez daha hayran kaldık. Buluşmalarımız sürecek." dedi.
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Sosyal medyadan açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim buluşmalarında "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliğini başlattık. İlk durak, mezun olduğum Ankara Atatürk Lisesi oldu. Mezunlardan İlber Ortaylı Hoca'mızın ve Cüneyt Özdemir'in de katıldığı buluşmamızda öğrencilerimize bir kez daha hayran kaldık. Buluşmalarımız sürecek." ifadelerine yer verdi.