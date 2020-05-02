Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! LGS ve YKS sınavları için EBA TV'de özel yayın | Video

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler için TRT EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladıklarını duyurdu. Öğrencilerin, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, ders saatlerine ilişkin linki de paylaştı. Bakan Selçuk'un duyurduğu LGS ve YKS sınavları için EBA TV'de özel yayın açıklamasının ayrıntılarını A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler için TRT EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladıklarını duyurdu. Öğrencilerin, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, ders saatlerine ilişkin linki de paylaştı.



Uzaktan eğitim sürecinde, EBA Platformu Akademik Destek Sistemi'nde sınava hazırlık yapan öğrenciler için dijital eğitim hizmetlerinin kullanıma açılmasının yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamına haftada 37 saate varan canlı ders uygulaması başlatıldı.



TRT EBA TV kanallarında hafta sonunda ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir uygulama başlıyor. LGS'ye hazırlanan öğrenciler, sınavda sorumlu oldukları birinci dönem derslerine ilişkin soru çözümlerinden oluşan özel yayını EBA TV ortaokul kanalından takip edebilecekler.



YKS hazırlık öğrencilerinin sorumlu olduğu derslerin yer aldığı soru çözümü özel yayın kuşağı da EBA TV lise kanalından izlenebilecek. Söz konusu yayınlar Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.