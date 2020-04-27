27 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Erişime açıldı

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca (), lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci ""ni "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı , Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Lise öğrencilerimiz için 750 soruluk 2. destek paketini erişime açtık. Birinci dönem kazanımlarını gözden geçirmek, hafızalarınızı tazelemek için linke tıklamanız yeterli. Desteğimiz sürecek, endişeye gerek yok." dedi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI YENİ GELİŞMEYİ DUYURDU: ERİŞİME AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığından () yapılan açıklamaya göre, MEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için özel bir çaba sarf ediyor.

Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan , 9 Nisan'da yayımlanmıştı. 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1.240'a ulaştı.

Milli Eğitim Bakanı , konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri desteği sürekli artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

BAKAN ZİYA SELÇUK: ÖĞRENCİLERİMİZ EKSİKLERİNİ DAHA İYİ GÖRECEK

Lise öğrencileri için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımladıklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkânı bulacaktır."

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için soru desteklerini artırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakarca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Soru Destek Paketine, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr uzantılı adresinden erişilebiliyor.

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