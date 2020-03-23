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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de
Son dakika haberi... A Haber'e konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Okul tatilinin uzamasıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket ediyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız." dedi.
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