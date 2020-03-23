23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.03.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de

Son dakika haberi... A Haber'e konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Okul tatilinin uzamasıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket ediyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de
Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler neler?
Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler neler?
Çin'den alınan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi!
Çin'den alınan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi!
#EvdeKal çağrısına uymayanlara drone şoku!
#EvdeKal çağrısına uymayanlara drone şoku!
300 balıkçı karantinada
300 balıkçı karantinada
Uzaktan eğitim başladı! İlk ders Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan!
Uzaktan eğitim başladı! İlk ders Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan!
Almanya'dan gelen iş insanı karantinadaki yaşamı anlattı
Almanya'dan gelen iş insanı karantinadaki yaşamı anlattı
Esma Çökmen A Haber'e konuştu
Esma Çökmen A Haber'e konuştu
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi
Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar!
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar!
Bakan Selçuk zili çaldı! Tatil bitti şimdi ders zamanı
Bakan Selçuk zili çaldı! Tatil bitti şimdi ders zamanı
Daha Fazla Video Göster