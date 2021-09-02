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Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Hangi kademelerde yüz yüze eğitim başlayacak? PCR testi ve aşı zorunluluğu var mı?

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Giriş: 02.09.2021 21:17
Güncelleme:02.09.2021 21:21
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Bugün çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Bugün çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk haline gelmiştir.

Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığımız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz çin 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak finansmana sahibiz.

2 günlük uyum süreci sorumsuz bir şekilde tamamlandı.

Okullarımızın bu süreçte hazırlanabilmesi için 650 milyon lirayı tüm il ve ilçelerimizdeki okullarımıza göndermiş bulunuyoruz.

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