Milletin diriliş destanı 6 yaşında! Gazi Haşim Bozdemir’den A Haber’e özel açıklamalar

15 Temmuz gecesi milletin direniş destanı yazdığı yerlerden bir tanesi de Saraçhane oldu. o nokta şehit düşenlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı İlhan Varank’ın abisi olan Profesör Dr. İlhan Varank’tı. O gece asker kılığındaki FETÖ’cülere karşı varanı için direndi ve kanını vatanı için akıttı. O anlarda İlhan Varank’ın yanında olan 15 Temmuz gazisi Haşim Bozdemir A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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