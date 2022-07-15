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Milletin diriliş destanı 6 yaşında! Gazi Haşim Bozdemir’den A Haber’e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 13:35
Güncelleme:15.07.2022 13:37
15 Temmuz gecesi milletin direniş destanı yazdığı yerlerden bir tanesi de Saraçhane oldu. o nokta şehit düşenlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı İlhan Varank’ın abisi olan Profesör Dr. İlhan Varank’tı. O gece asker kılığındaki FETÖ’cülere karşı varanı için direndi ve kanını vatanı için akıttı. O anlarda İlhan Varank’ın yanında olan 15 Temmuz gazisi Haşim Bozdemir A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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