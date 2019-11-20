Millete küfür eden provokatör Mehmet Avcı'yı kim koruyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesini söyleyen ve ‘AK Partilileri sallandıracağım’ diyen provokatör Mehmet Avcı’yı kim koruyor? Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Avcı daha sonra serbest bırakılmıştı. Elini kolunu sallayarak dışarı çıkan Avcı, milleti yine tehdit etti ve gelen tepkiler üzerine gözaltına alındı ardından da tutuklandı. Mehmet Avcı’nın yeniden serbest bırakılacağı iddia ediliyor. Son zamanlarda artan provokasyonlarla milletin sinir uçlarına dokunan ve yalan bilgilerle halkı maksatlı şekilde yanıltmaya yönelik tehlikeli oyunlar planlayan odakların yeni hamlesi olduğu öne sürülüyor.

Kocaeli'de toplumun bir kesiminin eş ve kızlarına çirkin hakaretlerde bulunan Mehmet Avcı tutuklandı. Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ERDOĞAN'I DESTEKLEYENLERİN KADIN VE ÇOCUKLARINA ALÇAK İFADELER

Sosyal medyada paylaşılan hakaretlerle dolu skandal video için soruşturma başlatıldı! "Ne kadar Atatürkçü erkek varsa, Atatürkçü olmayanların karısını, kızını, anasını, bacısını..." şeklinde ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerin yer aldığı skandal videoya sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici sözler sarf ettiği gerekçesiyle Mehmet Avcı isimli provokatör adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın serbest bırakıldıktan sonra benzer yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sosyal medyaya yüklediği skandal videoda sarf ettiği çirkin ifadeler Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nı ve Kocaeli Emniyeti'ni harekete geçirdi. Emniyet yetkilileri sosyal medyada büyük tepkiye neden olan bu videoyu yayınlayan Vatanseverler Derneği Hareketi Başkanı Mehmet Avcı, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Başikele'de gözaltına alındı. Avcı adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yine videolar yayınladı.

Adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AVCI'YI KİM KORUYOR?

Millete ağza alınmayacak sözlerle hakaret eden ve AK Partilileri öldürmekle tehdit eden Mehmet Avcı'nın yeniden serbest bırakılacağı iddia ediliyor. Peki Mehmet Avcı'yı kim koruyor? Arkasındaki güç kim? Devletin içerisindeki FETÖ kalıntıları mı var? Sosyal medyada da Avcı'nın yeniden serbest bırakılacağı iddialarına sert tepki gösterildi. Millete bu kadar kin ve nefretle tehdit eden Avcı, serbest kaldıktan sonra provokasyona devam eder ve olaylar büyürse bunun hesabını kim verecek? sorusu yöneltildi.