Millete küfür eden provokatör Mehmet Avcı'yı kim koruyor?
Kocaeli'de toplumun bir kesiminin eş ve kızlarına çirkin hakaretlerde bulunan Mehmet Avcı tutuklandı. Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Sosyal medyada paylaşılan hakaretlerle dolu skandal video için soruşturma başlatıldı! "Ne kadar Atatürkçü erkek varsa, Atatürkçü olmayanların karısını, kızını, anasını, bacısını..." şeklinde ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerin yer aldığı skandal videoya sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
GÖZALTINA ALINDI SONRA SERBEST BIRAKILDI
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici sözler sarf ettiği gerekçesiyle Mehmet Avcı isimli provokatör adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
GELEN TEPKİLER ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın serbest bırakıldıktan sonra benzer yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındığını duyurmuştu.
Sosyal medyaya yüklediği skandal videoda sarf ettiği çirkin ifadeler Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nı ve Kocaeli Emniyeti'ni harekete geçirdi. Emniyet yetkilileri sosyal medyada büyük tepkiye neden olan bu videoyu yayınlayan Vatanseverler Derneği Hareketi Başkanı Mehmet Avcı, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Başikele'de gözaltına alındı. Avcı adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yine videolar yayınladı.
Adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AVCI'YI KİM KORUYOR?
Millete ağza alınmayacak sözlerle hakaret eden ve AK Partilileri öldürmekle tehdit eden Mehmet Avcı'nın yeniden serbest bırakılacağı iddia ediliyor. Peki Mehmet Avcı'yı kim koruyor? Arkasındaki güç kim? Devletin içerisindeki FETÖ kalıntıları mı var? Sosyal medyada da Avcı'nın yeniden serbest bırakılacağı iddialarına sert tepki gösterildi. Millete bu kadar kin ve nefretle tehdit eden Avcı, serbest kaldıktan sonra provokasyona devam eder ve olaylar büyürse bunun hesabını kim verecek? sorusu yöneltildi.
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