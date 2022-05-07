07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Millet İttifakı'nda ilk kopuş 29 Mayıs'ta! Ahmet Davutoğlu açıklayacak
Millet İttifakı'nda 2023 adayına yönelik kulisler her geçen gün hareketleniyor. Son kulis bilgisine göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Mayıs'taki ''yuvarlak masa'' toplantısında yeni ittifak formülünü tartışmaya açacak. İşte o formülün detayları...