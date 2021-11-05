Millet İttifakı’nda ayrılık sinyali mi? İYİ Parti tezkereye ‘Evet’ diye hangi mesajı verdi

Millet İttifakı’nda tezkere yüzünden bir tartışma başladı. O tartışma CHP ile İYİ Parti arasında “İhanet” suçlamasına kadar giderken HDP ile CHP ilişkilerini sıkılaştırdı. Bunun yanında PKK’nın tezkere ile ilgili açıklamaları da var. Açıklamalar ne anlama geliyor? Millet İttifakı’nda neler oluyor? Kılıçdaroğlu söylemleriyle çelişiyor mu? Millet İttifakı’nda kaos mu hakim? CHP, İYİ Parti ve HDP’nin tezkere kararı ittifakı bölecek mi? CHP-HDP ittifakı mı kurulacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.

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