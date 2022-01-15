Millet ittifakı HDP'yi neden eleştiremiyor? Millet İttifakı fezleke oylamasında nasıl tavır sergileyecek?

HDP’li Semra Güzel’in 2017 yılında yapılan operasyonda öldüren Volkan Bora ile çıkan samimi fotoğrafları Türkiye’de infiale yol açtı. Terör kamplarına gidip orada silah poz verip top oynayan Semra Güzel için fezleke hazırlanıp komisyona gönderilirken süreç içerisinde Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP için CHP ve İYİ Parti’den bir ses çıkmazken Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu ise devleti hedef almaya kalkıştı. Peki CHP ve HDP’nin sessizliğinin sebebi ne? Fezleke konusunda nasıl bir tavır alacaklar? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Gazetesi Hakkı Öcal ve akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz değerlendirdi.

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