06 Nisan 2022, Çarşamba
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Millet İttifakı Eren Bülbül parkına karşı çıktı! CHP ve HDP ret oyu verdi
Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde şehit Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi Millet İttifakı oylarıyla reddedildi. Karara tepki gösteren Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Yargılayacaklarsa beni yargılasınlar" diyerek parka tabelanın asılması talimatını verdi.