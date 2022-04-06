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Millet İttifakı Eren Bülbül parkına karşı çıktı! CHP ve HDP ret oyu verdi

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 12:46
Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde şehit Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi Millet İttifakı oylarıyla reddedildi. Karara tepki gösteren Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Yargılayacaklarsa beni yargılasınlar" diyerek parka tabelanın asılması talimatını verdi.
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