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MHRS’den alınan 3 milyon randevuya gidilmedi! 4 kişiden 1’i randevuya gitmiyor

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Giriş: 28.11.2022 10:32
Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden geçen ay 13 milyon 623 bin 42 doktor randevusu alındı. Ancak yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi. Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı. Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevuya gidilmedi. Bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.
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