MHRS’den alınan 3 milyon randevuya gidilmedi! 4 kişiden 1’i randevuya gitmiyor

Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden geçen ay 13 milyon 623 bin 42 doktor randevusu alındı. Ancak yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi. Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı. Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevuya gidilmedi. Bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN