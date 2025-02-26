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MHP’li Yalçın’dan TÜSİAD’a sert tepki: Muhtıracılık oynamasına izin vermeyiz

MHP’li Yalçın’dan TÜSİAD’a sert tepki: Muhtıracılık oynamasına izin vermeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 10:09
TÜSİAD’ın hükümeti hedef alan açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın TÜSİAD’a sert sözlerle tepki gösterdi. "Üstünüze vazife olmayan işlere karışmaktan başka bu ülkeye ne verdiniz?" diye soran Yalçın, Cumhur İttifakı'nın TÜSİAD’ın muhtıracılık oynayıp siyasete ayar vermesine müsaade etmeyeceğini söyledi.
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MHP’li Yalçın’dan TÜSİAD’a sert tepki: Muhtıracılık oynamasına izin vermeyiz
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