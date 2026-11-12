-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İstanbul'da doktor Pelin Pınar'ın sır dolu ölümü! 8. kattan düştü
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul'da doktor Pelin Pınar'ın sır dolu ölümü! 8. kattan düştü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan gece yarısı düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Doktor Pelin Pınar'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, genç doktorun birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheleri artıran olayın perde arkasını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında aktardı.

Önceki Video
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Çanakkale'de fidanlar şehitler için dikildi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Çanakkale'de fidanlar şehitler için dikildi
Silivri'de İETT otobüsü yandı! Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi
Sonraki Video
Silivri'de İETT otobüsü yandı! Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar