İstanbul'da doktor Pelin Pınar'ın sır dolu ölümü! 8. kattan düştü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan gece yarısı düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Doktor Pelin Pınar'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, genç doktorun birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheleri artıran olayın perde arkasını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında aktardı.