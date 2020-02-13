15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! |Video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağı iddialarıyla Başkan Erdoğan’ı hedef almasına 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları büyük tepki gösterdi. A Haber ekranlarında konuşan bir yakın, "Millet olarak hepimiz oradaydık. Bunun dışında Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğu ortada. Nasıl bir koruma altında. Bir ülke yanıyor, ülkede bir çatışma var, tanklar bir taraftan giriyor, insanlar şehit oluyor, vuruluyor gazi oluyor. Ama CHP’nin Genel Başkanı çok korunmalı bir şekilde çok güzel bir şekilde istediği yere gidebiliyor. Kimin FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu ortada” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı iddialarıyla Başkan Erdoğan'ı hedef almasına 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları büyük tepki gösterdi. İşte o tepkiler;



UTANMASALAR KIRMIZI HALI İLE ÇIKARACAKLARDI

* "Bu işe tiyatro diyen bir şahıstan bahsediyoruz. Yeni bu işe tiyatro dediğimiz noktada 251 şehidimiz iki bin küsürlerde gazimiz var. Bu nasıl bir tiyatrodur? Buna tiyatro diyen bir şahısı inanın kale bile almak istemiyorum ve üzüyor bizi. Böyle açıklamalar yapması 15 Temmuz hakkında böyle ekonuşması bizi hakkatten çok üzüyor yaralıyor. Konuştuklarının hepsinin içi boş. Bakırköy'de bir odada terliklerini giyip televizyon karşısında biz bunları görmüşsek söylediklerinin hepsi hakikaten boş. Tankların önünde ben duracağım diyorsun. Seni utanmasalar kırmızı halı ile çıkaracaklar havaalanından"

MADEM TİYATROYDU NEDEN EVDE İZLEDİ?

* "Madem tiyatroydu da neden gitti evde izledi? Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımız gibi sokaklarda halkıyla el ele olsaydı keşke de biz onu şu anda bağrımıza basıyor olsaydık. "

KİMİN FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI OLDUĞU ORTADA

* "Millet olarak hepimiz oradaydık. Bunun dışında Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu ortada. Nasıl bir koruma altında. Bir ülke yanıyor, ülkede bir çatışma var, tanklar bir taraftan giriyor, insanlar şehit oluyor, vuruluyor gazi oluyor. Ama CHP'nin Genel Başkanı çok korunmalı bir şekilde çok güzel bir şekilde istediği yere gidebiliyor. Kimin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu ortada"

* "Bakırköy Belediye Başkanının evinde bacak bacak üstüne kahve içtin. Bunu bütün Türkiye görüyor."