FETÖ'nün siyasi ayağı CHP! İşte CHP'deki FETÖ'cü isimler

15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyerek hainlerin planlarına alet olan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile aynı safta omuz omuza yürüdü. Bulduğu her fırsatta FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın çıkışıyla TBMM'yi zan altında bırakan Kılıçdaroğlu, yanı başında bulunan FETÖ'cüleri görmezden geldi. İYİ Parti ile ittifak kuran CHP lideri, FETÖ'nün siyasette söz hakkı olmasının da önünü açtı.