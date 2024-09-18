MHP’den CHP’ye anayasa yanıtı: Taviz de hesap da vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hüda-Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili ifadeleri üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye "Sen bu Hüda-Par'a ne diyorsun Devlet bey'' diye sormuştu. Özel'e yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. CHP'yi ikiyüzlülük ve yalancılıkla suçlayan Yalçın, "İlk 4 madde konusunda taviz de hesap da vermeyiz" dedi.

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