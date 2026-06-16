MHP lideri Devlet Bahçeli'den Turan Koridoru çıkışı: Türkiye Yüzyılı'nın stratejik anahtarı olacak

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Turan Koridoru çıkışında bulunan Bahçeli koridorun Türkiye Yüzyılı'nın stratejik anahtarı olacağını ve Ankara'dan Türkistan'a uzanacaklarını söyledi. Katil İsrail başbakanı Netanyahu'ya değinen Bahçeli bu çetenin ömrünün kana bağlı olduğunu ve BM tarafından etraflarına dokunulmazlık zırhı örülmek istendiğini söyledi.