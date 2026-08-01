Susurluk'ta alevlere havadan ve karadan müdahale

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen noktalara ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor. A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Yıldız, Bozen ve Gökçeağaç mahalleleri çevresinde yürütülen soğutma çalışmalarının devam ettiğini, yükselen yeni dumanların helikopter ve yangın söndürme uçakları tarafından anında kontrol altına alınmaya çalışıldığını aktardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladığını hatırlatan Sezer, bölgede görev yapan alev nöbetçilerinin olası yeniden tutuşmalara karşı teyakkuzda olduğunu, 5 traktör uçağı, 1 Pelikan uçağı, helikopterler ve kara ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.