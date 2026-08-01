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Vali Gül A Haber'de: Okullarda mescit sorunu kısa sürede çözülecek

İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber muhabiri Erşan Karaca’ya yaptığı özel açıklamalarda, megakentte hayata geçirilen dev projelerin detaylarını paylaştı. Okullarda ibadet özgürlüğünü ve güvenliği ön plana çıkaran "Mescit Projesi" ile sokaklardaki can güvenliğini tehdit eden sahipsiz hayvan sorununa yönelik atılan kararlı adımlar, İstanbul’un çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Vali Gül, hem velilerin taleplerine cevap verdiklerini hem de çocukların güvenliğini merkeze aldıklarını vurguladı.

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