Tuna Nehri'nde kuraklık alarmı

Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkeden geçen Tuna Nehri'nde, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle son 30 yılın en düşük su seviyeleri ölçülürken, taşımacılıktan tarıma, balıkçılıktan ekosisteme kadar birçok alanda ciddi sorunlar yaşanıyor. A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı, Sırbistan'ın Voyvodina bölgesinde kuraklık nedeniyle afet durumu ilan edildiğini, Bulgaristan'ın Silistre kentindeki Dobruca Limanı'nda faaliyetlerin durduğunu ve Romanya bağlantılı feribot seferlerinin aksadığını aktardı. Bölgede yaşayan balıkçılar ve uzmanlar ise su seviyesindeki düşüşün oksijen oranını azaltarak balık ölümlerine yol açtığını, UNESCO korumasındaki sulak alanların ekolojik dengesini tehdit ettiğini belirterek, yağışların yetersiz kalması halinde Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da gerileyebileceği uyarısında bulundu.