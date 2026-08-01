Yunanistan'da orman yangınları büyüyor

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde dün gece başlayan ve kısa sürede 51 noktaya yayılan orman yangınları, başkent Atina çevresindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Girit'te başlayan alevlerin Atina'nın kuzeyindeki biyotia bölgesine kadar ulaştığını, başkentin oksijen deposu olarak bilinen asırlık ormanların büyük bölümünün alevlere teslim olduğunu aktardı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının müdahalede güçlük yaşadığını belirten Tahsin, ilk belirlemelere göre 150'den fazla ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini, ordunun Chinook helikopterleri, komandolar ve kara ekipleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in gelişmeleri kriz merkezinden takip ettiği belirtilirken, yangınların kontrol altına alınamaması halinde Yunanistan'ın Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'ndan destek talep edebileceği ifade edildi.