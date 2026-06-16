TOKİ'nin 20 bin konut projesine yoğun ilgi: 64 kentte 20 bin TOKİ başvuruları başladı

TOKİ, Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu uygun fiyat ve uzun vade seçenekleriyle satışa çıkardı. Konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kampanyada, kura çekimi ve gelir sınırı gibi geleneksel şartlar kaldırıldı. Başvuruların başlamasıyla birlikte birçok ilde banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, konutların en geç 48 ay içinde teslim edileceği bildirildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında projenin detaylarını, ödeme kolaylıklarını ve piyasaya etkilerini değerlendirdi.